El jefe de la Felcn explicó que se tienen delitos precedentes y es por ello que se realizan ahora las investigaciones para conocer el origen de la fortuna que poseía Sandoval. “Vamos a extender estas investigaciones a su pareja y a sus familiares”, insistió Illanes.

Además, adelantó que las personas que aparecen en fotografías con Sandoval podrían ser citadas a declarar ante la Fiscalía.

Este lunes, la pareja de Sandoval, Jimena A., se presentó a declarar ante el Ministerio Público y cuestionó que se la indague por este caso. “Yo soy una persona que trabaja desde sus 14 años y la gente que me conoce, que me sigue en mis redes, sabe muy bien a lo que me dedico. Soy modelo, (me dedico) a la publicidad”, declaró a la prensa, antes de entrar a la Fiscalía.

Sandoval fue encontrado sin vida el 30 de marzo, en Corumbá, Brasil. De acuerdo la Policía Federal, el boliviano fue asesinado a balazos a manos de sicarios desconocidos. Presuntamente se trató de un “ajuste de cuentas por los clanes del narcotráfico”.