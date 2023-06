Lenny R.L., la funcionaria de la Aduana Nacional acusada de borrar imágenes de las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Viru Viru del día en que salió una carga de media tonelada de droga con destino a España, fue enviada al penal de Palmasola por 60 días.

Fue acusada por la comisión de fiscales que atiende este caso por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, ya que ella fue la responsable que estuvo de turno el 11 de febrero, cuando el avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air salió con el cargamento de droga, y cuando le pidieron las filmaciones de las cámaras de seguridad las entregó incompletas.

En sus declaraciones, según publica el diario El Deber, explicó que después de haber entregado los videos incompletos, regresó a su oficina para buscar el resto, pero descubrió que habían sido borrados.

Otro funcionario de BOA también contó que las imágenes fueron eliminadas, aunque antes él había logrado filmar una parte del registro con su teléfono celular.

Por este caso ya existen ocho personas detenidas en la cárcel cruceña: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BOA; Diego V. U, funcionario de BOA; Freddy Ch. G., funcionario de BOA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Aduana Lenny R. L., operadora de Aduana.