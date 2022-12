Ante las insistentes acusaciones del expresidente Evo Morales y su entorno radical del MAS que aseguran que el Órgano Ejecutivo tiene relación con el narcotráfico y protege estas actividades ilegales, el Ministerio de Gobierno calla y no brinda ninguna explicación al respecto.

Los ataques son contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y algunos de sus funcionarios, y van de acusarlos de proteger al narcotráfico a utilizar parte de la droga incautada para pagar a los informantes. Desde esa cartera de Estado hasta ayer no se manifestó.

Página Siete llamó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, para consultarle si es verdad que se usa droga incautada para pagar a informantes, pero la autoridad tenía apagado su celular. También se contactó a su personal de prensa y sólo respondió que “el Vice está de viaje” y sería “complicado” un contacto con él.

Morales, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, apuntó a Mamani y habló de una supuesta reunión que él tuvo en febrero de este año con el zar antidroga. En dicho encuentro, el funcionario le aseguró -según el exmandatario- que se paga con cocaína a los informantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Qué me dice el (viceministro) Jaime (Mamani), me dice: un día antes, dos días antes, en Santa Cruz hemos incautado, no me dijo cuánto (en total), pero han desaparecido 500 kilos de cocaína, y le habían dicho al Jaime: con eso estamos pagando a los informantes”, aseguró Morales.

El líder cocalero también apuntó al exdirector Nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), Jaime Arancibia, quien presuntamente manejaba la droga secuestrada a los narcos.

Página Siete pidió a la unidad de prensa del Ministerio de Gobierno que gestione una entrevista con Mamani o con el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, que también es parte de esa instancia. La respuesta fue negativa porque Téllez estaba en operativos en Santa Cruz.

Este medio insistió con el celular de Téllez, quien en la noche respondió un breve “más tarde”. Hasta el cierre de edición no fue posible el contacto.

Otra de las recientes acusaciones del evismo contra el gobierno de Luis Arce fue la vertida por el exministro Carlos Romero, quien constantemente lanza dardos contra Arce y su Gobierno. La exautoridad en las últimas horas dijo que ya está en condiciones de declarar a la cartera de Gobierno como “un ministerio fallido” por la desinstitucionalización de toda la fuerza antidroga que está a cargo del Ministerio de Gobierno.

Página Siete solicitó una entrevista con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para conocer su respuesta por las constantes denuncias públicas que hace Morales en su contra, pero no hubo respuesta favorable al pedido. El ataque contra Del Castillo se hizo más intenso desde que Morales perdió su teléfono celular a fines de agosto, en La Guardia, Santa Cruz.

Romero dijo también que en Bolivia existen “clanes familiares” que se dedican al narcotráfico y que éstos se fortalecen con el lavado de dinero, utilizando incluso la organización de conciertos. Para el diputado Alberto Astorga (CC) las acusaciones contra Del Castillo muestran que el Ejecutivo no está realizando un trabajo óptimo en la lucha contra el narcotráfico y eso se refleja en la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia.