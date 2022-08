Gobierno llama al diálogo de Adepcoca por separado; el primero en ser citado hoy es Machicado

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, convocó este miércoles al diálogo de Adepcoca por separado, es decir que el primero en ser citado para las 16:00 de hoy es Freddy Machicado. El Gobierno no quiso referirse al caso del mercado paralelo y sólo dijo que el llamado tiene el fin de pacificar el conflicto que se registra en el sector.

“Con las dirigencias en conflicto hemos decidido sentarnos de manera separada con cada uno de ellos, porque insistir, que se sienten de una sola vez, no ha tenido resultado que hemos esperado, sabemos muy bien que no ha sido posible durante la primera vez, en la segunda ocasión no se pudieron ni mirar las caras ni un minuto, así no podemos seguir insistiendo, por tanto, se los invita por separado al señor Freddy Machicado y para otro momento a Arnold Alanes”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

En el caso de Alanes, dirigente afín al MAS y líder del mercado paralelo que se instaló en la calle 1 de la zona Villa El Carmen, no se tiene una hora ni fecha establecidas, el Ministro dijo que puede ser este mismo día o mañana.