“Vamos a presentar a Elizabeth M. C. de 25 años, que no tiene antecedentes. Esta es la señora que lamentablemente le quitó la vida a una niña, no podemos permitir que este tipo de personas busquen la impunidad. Por lo tanto, pedimos a las autoridades judiciales que hagan su trabajo, la Policía ya cumplió su trabajo y queremos tener una sentencia en el menor tiempo posible para que esta gente no recupere su libertad y tenga la máxima sanción”, demandó Del Castillo.

De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 10 de abril y, según la cronología, efectivos de la Policía recibieron la denuncia por la desaparición de la menor; luego se iniciaron las investigaciones y determinaron que la denunciada envío una serie de mensajes a la progenitora para pedirle una suma de 70.000 bolivianos para devolverle a su hija.

La autoridad indicó que la raptora es la tía de la menor y que se la llevó a las 15:00 de su domicilio. Para llamar su atención, le mostró unos videos de su celular, para luego llevársela hasta el lugar donde le quitó la vida.