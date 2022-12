“Estamos respetando al máximo el debido proceso y la transparencia y actuación de la justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución y la Ley 1970. Son otros actores los que no están actuando como exhorta el Secretario General, son otros actores los que no están actuando con moderación, son otros los que están buscando que la justicia actúe por la amenaza y el chantaje”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

Lima también indicó que ante la “amenaza y chantaje” de algunas organizaciones cívicas cruceñas, no van a entrar en el juego, sino que “van a seguir las reglas del debido proceso y las reglas del debido proceso nos dice que defendamos nuestra posición y argumentos ante los tribunales de justicia”.

Agregó que surgieron “informaciones tergiversadas” en el caso del gobernador Camacho, ya que el proceso penal data de hace dos años, en los que la autoridad cruceña “viene obstaculizando” y que desde julio pasado fue convocado a declarar en cuatro oportunidades, ya sea en La Paz o en Santa Cruz, pero no lo hizo

“No es un caso nuevo, uno se preguntará del por qué no concluye el caso, no concluye porque él la está obstaculizando. Él permanentemente ha negado su concurso, lo que dio paso a su aprehensión, eso es lo que ha ocurrido con una orden fiscal, luego que se le ha dado todas las oportunidades para que declare en La Paz o en Santa Cruz y la orden se emitió en octubre no hace días atrás, por lo tanto, no se lo ha secuestrado”, enumeró.