Gobierno toma parte en nombramiento de jueces, el MAS va tras autor de audio

Luego de la polémica que causó el audio del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, en el que afirma que recibió “directrices” desde la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que admite que sí toma parte en el nombramiento de jueces, pero que lo hace por “mandato” de la Ley 898, que creó esa instancia.

Asimismo, oficialistas y opositores se pronunciaron ayer en favor de abrir procesos disciplinarios y penales contra el diputado Boris Antonio Colque, señalado por Molina, y el ministro de Justicia, Iván Lima, como quien filtró el audio. Pese a las revelaciones de la “repartija de cargos” en el Órgano Judicial, para el oficialismo fue “más grave” el hecho de la grabación de la reunión que la misma conversación.

Comisión de la Ley 898

“Según mandato de la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia (898), del 6 de febrero de 2017, la comisión presidida por esta cartera de Estado tiene la función de exhortar la designación de las y los profesionales mejor calificados para ocupar cargos judiciales, además de fiscalizar las etapas de ingreso, evaluación de desempeño y capacitación de las y los jueces de todo el país”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

En el audio difundido por Página Siete, y que Molina confirmó su veracidad, el funcionario de la Magistratura afirmó también que sigue “directrices” de la comisión presidida por el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Nosotros tenemos directrices del Consejo 898, que es donde está el ministro de Justicia y demás, y se nos ha pedido siempre que mínimamente en las elecciones (de jueces), si se va a bajar (calificaciones), se baje máximo a cinco. Entonces cada vez que tengan compañeros, compañeras que estén postulando y demás cositas, traten siempre de que se esmeren, que lleguen a esos lugarcitos, desde ahí es más fácil darles una manito”, manifestó Molina en el audio.

“Es inconstitucional”

Para el excalde de La Paz Juan del Granado y representante del grupo de Juristas Independientes, el funcionamiento de la Comisión 898 no es legal, porque deja en manos del ministro Lima la administración de justicia del país. Dijo, además, que el trabajo de esa instancia atenta contra la independencia de poderes.

“Es absolutamente inconstitucional, ilegal, totalmente contrario al principio de división e independencia de poderes. Esa Comisión 898 fue creada como resultado de una cumbre que el MAS realizó en 2016 por el tema de los feminicidios y subordina al Órgano Judicial ante el ministro de Justicia”, cuestionó Del Granado. Agregó que la selección de jueces debe ser el resultado de una transformación del sistema judicial.

Sobre Molina, dijo que su destitución por el audio publicado no solucionará nada. “El Consejo de la Magistratura se ha declarado administrador de un botín político del MAS, no se puede pedir nada a esta Magistratura que hace repartija de los cargos judiciales. No se puede tratar con aspirina un cáncer, se necesita una cirugía mayor, que no es otra cosa que la reforma judicial que los juristas independientes planteamos”, afirmó Del Granado.

PIE y proceso penal

El senador Rubén Gutiérrez (MAS) anunció que realizará una petición de informe escrito (PIE) para Molina y que responda por un “presunto negociado” de cargos judiciales. En esa misma línea, los legisladores Santos Ramos y Virginia Velasco (ambos del MAS) señalaron que la Fiscalía debe investigar de oficio este caso y que de confirmarse la autenticidad de la grabación, Molina debe renunciar al cargo.

Pero a Velasco le molesta más que alguien haya grabado la reunión y apuntó a su colega Colque: “Considero que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inmediatamente ya debería iniciar un proceso contra el diputado Colque por grabar esa reunión de forma planificada”.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, informó ayer que enviaron una carta al fiscal general, Juan Lanchipa, para pedir el inicio de un proceso penal contra Molina por incumplimiento de deberes y contra Colque por uso indebido de influencias.

Luego de que Página Siete informó sobre la existencia del audio, Molina amenazó a este medio con iniciar procesos y no volvió a atender sus consultas. En tanto, el diputado Colque, en una breve respuesta a las solicitudes de este impreso, escribió: “Con Página Siete no comparto”.

El diputado de CC Juan José Tórrez anunció que pedirá que se anule la convocatoria 29/2022 del Consejo de la Magistratura, ya que según su criterio busca eliminar del sistema judicial a varios jueces transitorios y reemplazarlos por jueces alineados al MAS, bajo el argumento de institucionalizar la entidad.