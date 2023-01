Fátima Jordán, la esposa del gobernador Luis Fernando Camacho, llegó ayer a La Paz para visitar a su esposo en la cárcel de Chonchocoro. En la tarde, ingresó al recinto carcelario donde se quedará por tres días, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“Hoy (ayer) se está quedando a pernoctar bajo esa disposición que hemos adoptado nosotros, para evitar cualquier tipo de tergiversación de la información (...) Se está quedando a pernoctar la esposa (...) posiblemente, de acuerdo con la información, se quede tres días”, dijo Limpias a los periodistas. Agregó que la administración de la cárcel garantiza el espacio necesario para el familiar acompañante.

Más temprano, Limpias precisó a Página Siete que los familiares de Camacho le informaron del arribo a La Paz de su esposa y que Régimen Penitenciario permitirá la visita de sus familiares más cercanos. Limpias aseguró que su prima lo acompañó por tres días.

No obstante, la comitiva oficial de la Gobernación cruceña no pudo ver a la autoridad. “Hemos venido a visitar al Gobernador. Se ha instalado una sucursal de la Gobernación aquí en Chonchocoro (....) Entendemos que por un procedimiento médico no se nos permite el ingreso. Nosotros vamos a ingresar sea mañana (u otro día). Hemos venido a darle todo nuestro apoyo e informarle lo que ha pasado en la Gobernación porque él sigue siendo Gobernador”, dijo el asesor Efraín Suárez.