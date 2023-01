Sube otra vez la presión contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Ayer grupos denominados autoconvocados del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron otra vez al penal de máxima seguridad de Chonchocoro para realizar “una vigilia” y pedir 30 años de cárcel para la autoridad. Por otro lado, los ayllus de Potosí anunciaron una marcha a La Paz.

En la mañana un grupo de personas regresó al penal de Chonchocoro. Los dirigentes afirmaron que harían una vigilia para pedir que Camacho se quede en el penal por 30 años. Esta medida de presión se llevó a cabo mientras se intentaban desarrollar dos audiencias del Gobernador de Santa Cruz.

La permanencia del grupo del MAS fue hasta pasadas las 14:00, hora en que las personas dejaron poco a poco el lugar.

Poco después ingresó a la cárcel una camioneta negra para recoger a la esposa del Gobernador, Fátima Jordán, para regresar a la ciudad de Santa Cruz después de haber estado con él desde el martes.

No se registraron acciones violentas ni discusiones, como en pasadas jornadas hubo con la presencia de grupos de choque y activistas que abogan por Camacho. Lo que sí se mantienen son las zanjas que cavaron los grupos del MAS en un camino alterno hacia el penal de Chonchocoro para impedir el paso.

Los policías de la cárcel recorren todo el perímetro y están en la puerta para controlar quiénes llegan y que no se generen hechos de violencia, según declaraciones anteriores del director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Ayllus emprenderán marcha

El sector de los Ayllus Originarios del Norte del departamento de Potosí anunció que desde hoy emprenderá una marcha hasta la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, para pedir la máxima sentencia contra el Gobernador cruceño, informó radio Éxito.

“Como Confederación Sindical del Norte de Potosí el día jueves estamos (allá) y nos vamos a concentrar en Chonchocoro de una manera pacífica para hacer conocer las resoluciones del Norte de Potosí y tomar ciertas determinaciones en base a las acciones que están tomando otros sectores”, informó a radio Éxito el dirigente originario Benito Gabriel.

Asimismo, el secretario ejecutivo del Norte de Potosí, Delfín Aricoma, dijo que las organizaciones movilizadas en Santa Cruz no dijeron nada cuando detuvieron al dirigente cívico de Potosí Marco Pumari, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca de esa ciudad.

“¿Acaso movilizándose van a lograr algo? No, para nada hermanos (...). Seguro el Comité Cívico ha ido a reunirse a Santa Cruz y qué negociado habrán hecho y ahora quieren marchar. Cada día nosotros nos ganamos (la vida), los campesinos cada día trabajamos y si no trabajamos no hay plata”, dijo Aricoma.

El Gobernador de Santa Cruz fue detenido el pasado 28 de diciembre de 2022 en la capital cruceña, cuando estaba en su vehículo. Un grupo de policías de civil, encapuchados y armados realizaron el operativo violento, luego lo trasladaron al aeropuerto Viru Viru desde donde fue trasladado en un helicóptero de los Diablos Negros hasta la ciudad de La Paz.

La Fiscalía ejecutó la aprehensión de la autoridad cruceña por el caso Golpe I, por el que tras una audiencia un juez determinó detención preventiva.