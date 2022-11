Grupos “parapoliciales” atacaron a periodistas en el conflicto de Adepcoca

“La violencia contra la prensa fue progresiva (durante la gestión del MAS). Prácticamente no respetan nuestro trabajo, nos creen sus rivales políticos y no es así, nosotros estamos ahí para informar sobre los hechos que suceden”, relató el editor de la Agencia de Prensa Gráfica (APG), Daniel Miranda. El fotógrafo fue víctima de innumerables agresiones a lo largo de su carrera, pero asegura que la violencia contra los periodistas se incrementó con el discurso político que se estableció en el gobierno de Evo Morales, cuando se llegó a etiquetar a los medios de comunicación independientes con el adjetivo del “cártel de la mentira”.

“A mí me dispararon en la pierna (en septiembre de 2022) con esos cartuchos de pintura (pinball), los que el viceministro (Téllez) dice que sólo duelen como un sopapo. Su disparo me llegó cuando hablaba con mujeres cocaleras, no había protestas en ese momento, no se puede justificar la violencia de la Policía, pero lo hicieron y mi pierna estuvo con un moretón muy grande por varios días”, relató una periodista herida por los policías.

Este medio entrevistó a trabajadores de la prensa, entre camarógrafos y radialistas, que cubrieron el conflicto del Gobierno contra cocaleros de los Yungas por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en 2021 y 2022. Los periodistas fueron víctimas de proyectiles de gas lacrimógeno, balines de goma y de pintura, además fueron amedrentados con insultos de por medio.

Varios de los afectados pidieron la reserva de su identidad y del medio de comunicación en el que trabajan, por temor a mayores represalias tanto del Gobierno como de los grupos de choque del MAS.

“El discurso ‘revolucionario’ que manejan estos señores al llamarnos periodistas golpistas, pititas de derecha o vendidos pasa del insulto a las agresiones, tanto en las calles como en el aparato estatal. Desde negarte (la adjudicación de contratos de) publicidad, que se paga con dinero de todos los bolivianos y no con plata del MAS, hasta agredir al periodista, lo peor es que lo hacen en complicidad de la Policía”, lamentó un periodista que cubrió dicho conflicto.