Guillermo Parada es enviado a Palmasola por caso ítems fantasmas

El juez Juan José Quirós, del Juzgado Segundo Anticorrupción, determinó este viernes enviar a Guillermo Parada al penal de Palmasola por el caso ítems fantasmas. El acusado deberá cumplir allí 180 días de prisión preventiva.

Durante la audiencia de medidas cautelares, Parada dijo no tener “nada que ver” con los delitos y sostuvo que muchas cosas que escuchó durante la jornada “no son verdad”.

”Yo no tengo absolutamente nada que ver. Esas personas que me señalan, que declaran en contra de mí, me hacen ver como víctima, no como un cómplice o verdadero culpable”, manifestó, en declaraciones recogidas por Gigavisión.

El acusado informó que empezó a trabajar desde que era estudiante y sostuvo que todos sus bienes fueron adquiridos de forma “lícita”. A su vez, afirmó confiar en la justicia boliviana y expresó confianza en que “todo se vaya a aclarar” y se demostrará que es “inocente”.