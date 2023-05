Un adolescente de 15 años de edad fue encontrado muerto en inmediaciones de la curva del diablo cerca a la autopista La Paz- El Alto. El joven salió de su domicilio a las 02:00 de este miércoles pero no retornó más.

“Qué es lo que ha pasado no sé, por qué ha sido la causa o alguien le ha hecho no sé, o él se ha matado no sé”, expresó la madre del adolescente entre lágrimas, en un reporte de Unitel.