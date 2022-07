Hallan muerta a la mujer que se perdió en junio

Una mujer discapacitada, de 38 años, que en junio desapareció de su casa en Villa Ingenio de El Alto, fue hallada muerta ayer en la comunidad Catacora, del municipio de Batallas, en la carretera a Copacabana. El cuerpo, que no presenta signos de violencia, según la Policía, estaba en una zona alejada de esa región.

“Los comunarios reportaron el caso y el personal policial fue al lugar y evidenció el cuerpo. El deterioro del cadáver es avanzado, estamos hablando de cerca de un mes. No presenta signos de violencia preliminarmente”, informó ayer el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Juan José Donaire.

Se extravió

Los primeros informes dan cuenta que presumiblemente la mujer discapacitada perdió la vida por las bajas temperaturas y la falta de alimento, luego de extraviarse al salir de su vivienda. La mujer estaba al cuidado de sus hermanas, sin embargo, hace un mes salió de la casa y no retornó. Donaire ratificó que la víctima estaba bajo medicación.

Y si bien Donaire descartó que el cuerpo tenga signos de violencia, Magaly Durán, secretaria municipal de seguridad ciudadana de Batallas, mencionó que un primer informe médico da cuenta que la mujer “fue estrangulada”. La Policía proseguirá con las investigaciones.

Donaire corroboró que la mujer, cuyo nombre no se divulgó, había sido reportada como desaparecida en junio por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Ahora no se sabe cómo la mujer con capacidades diferentes, que vivía en Villa Ingenio de la urbe alteña, pudo llegar hasta la comunidad de Catacora, en Batallas, una región que se encuentra a unos 43 kilómetros de la ciudad de El Alto.

Los comunarios confirmaron que la víctima no era del lugar y además denunciaron que no existe control policial en las trancas de la carretera que atraviesa ese municipio. “Nadie conoce a la señora, no es de nuestra región, por eso pedimos que la Policía controle las trancas. Por aquí pasan muchos vehículos”, dijo un vecino a Unitel.