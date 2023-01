No hay indicios de operaciones clandestinas

Paralelamente, el Ministerio de Gobierno se refirió anoche al allanamiento de una pista en el municipio de Warnes, donde presuntamente estarían operando aeronaves dedicadas a la actividad del narcotráfico, realizando vuelos por las noches.

“El día de hoy (por ayer) la Felcn, en coordinación con el Ministerio Público, se desplazó hasta la pista ubicada en el Coloradillo en el municipio de Warnes del departamento de Santa Cruz, para allanar dicho predio y así corroborar si la pista es utilizada o no con fines ilícitos. Una vez realizado el allanamiento se pudo evidenciar que en el lugar no se encontró avionetas, se halló a 11 personas, presumiblemente trabajadores constructores de los hangares que vivían en campings, y en la verificación de la pista no se evidenció rastros de aeronaves que estarían operando”, consta en un comunicado del Ministerio de Gobierno.

La cartera de Estado indicó además que, según los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la pista cuenta con un certificado de inscripción y operación de aeródromo privado, de fecha 21 de enero de 2022, y con una resolución administrativa de registro y habilitación de aeródromo privado, por un plazo de 5 años, computables a partir del 18 de enero del 2022.

“La investigación no ha arrojado ningún indicio de operaciones de aeronaves dedicadas al narcotráfico en la pista ubicada en Coloradillo Warnes”, concluye el escrito.

La cabeza de dicho ministerio, Eduardo del Castillo, aseguró esta jornada que ambos hechos “son totalmente aislados y que no tienen relación alguna”, ya que el capitan Claros no formaba parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sino que desempeñaba funciones en la Unidad Policial de Control Migratorio (Upcom).