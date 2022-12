La advertencia que dio el Gobierno sobre el operativo policial en el Complejo Turístico Kim, en Santa Cruz, permitió que la mayoría de los avasalladores violentos abandonen el lugar la noche del lunes. Ayer en la madrugada, más de 500 policías llegaron hasta el lugar para desalojar al grupo remanente; algunos salieron del lugar a pie y en calma, mientras que 13 personas fueron aprehendidas, entre ellas Richard Jiménez Soza, de 25 años, con sentencia por homicidio y antecedentes de violación.

“Una vez constituidos en el lugar, hemos logrado identificar a 30 avasalladores, aproximadamente 200 casas precarias logrando aprehender a 13 personas”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se trata de 12 varones y una mujer que, junto a los otros, fueron presentados ante los medios.

Entre los aprehendidos están: Jiménez (25), José Miguel Vargas Medida (58); Daniel Zegarra García (37); Marcelino Vargas Bejarano (59); Martín Márquez (26); Víctor Chiqui Oz (38); Lisandro Zabala Vásquez (28); Jorge Vengoloa Checa (36); Víctor Mostacedo Sánchez (42); Ricardo Llano Cárdenas (39); Osmar Poma Quispe (36); Jesús Godoy Escobar (36); y Mari Luz Gutiérrez Escobar (34).

Del Castillo hizo énfasis al mencionar al avasallador Jiménez Soza, de 25 años, y quien “cuenta con antecedentes en la justicia boliviana. Ha sido sentenciado a ocho años por el delito de homicidio y cuenta también con antecedentes por violación de niña o infante”.

El operativo de desalojo

En el operativo que empezó en la madrugada, mientras los policías pedían a las personas que se asentaron ilegalmente en el Complejo Kim que se vayan, algunas revelaron que estaban en el lugar porque se turnaban para quedarse a dormir en las casuchas; otras afirmaron que ocuparon esos terrenos porque les prometieron un terreno propio pagando 4.000 dólares.

“Vine acá a dormir porque nos tocaba dormir (...) Nosotros sólo queremos un lotecito, no queremos a lo gratis, que la gente no piense eso. A nosotros nos dijeron que nos iban a dar (los terrenos) a un plan de pagos”, dijo una de las mujeres, antes de salir de la propiedad privada. Otros aseguraron que no sabían por qué estaban siendo detenidos.

Ministerio Público

Después de ser presentados, los aprehendidos prestaron su declaración informativa ante el Ministerio Público y se prevé que entre este miércoles y el jueves se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, informó el fiscal Roger Mariaca. “Conforme a los antecedentes, se habla (de delitos) de incendio, asociación delictuosa, delitos ambientales. Ya es atribución de la comisión de fiscales imputar a estas personas”, explicó Mariaca.

En los 53 días que los avasalladores permanecieron en el centro Kim, desde el 22 de octubre de 2022, construyeron una ciudadela con unas 200 casuchas precarias que estaban distribuidas en unas 10 manzanas, las cuales también fueron divididas con maquinaria pesada construyendo caminos y tapando canales del acuífero.

Según el informe oficial, ayer se destruyeron un centenar de esas construcciones con maquinaria prestada del municipio de La Guardia.

Según Del Castillo, en el operativo 3730/2022 “orden de operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público”, se han movilizado 565 policías, 39 camionetas, 30 motocicletas, 14 micros y un dron que registró todo el operativo.

En horas de la tarde y noche de ayer, la calma volvió al Complejo Turístico Kim donde permanecían algunos policías resguardando el lugar.