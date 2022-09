Hermana de policía confirma la extorsión a chofer

Everly Flores, hermana del sargento de la Policía Breidy Flores Mamani, declaró ante la Fiscalía de Santa Cruz y confirmó que sí hubo movimiento de 10.000 dólares en el caso de extorsión a un chofer de cisterna, sucedido en esa ciudad el pasado 27 de mayo.

“Recién el 28 de mayo me di cuenta en la mañana (que durante la madrugada le habían transferido dinero a su cuenta), porque me lo dijo mi hermano, Breidy Flores Mamani, que le habían depositado (en su cuenta) 65.000 bolivianos y me dijo que vayamos al banco para retirarlo, porque lo necesitaba”, dijo Everly, según la declaración a la que Página Siete tuvo acceso.

El caso se inició con la denuncia del conductor de un camión cisterna, Julio César Severich, quien relató que la noche del 27 de mayo, mientras se preparaba para viajar, cinco policías lo secuestraron bajo amenazas de meterlo preso por un delito que no cometió. Luego de golpearlo en celdas del módulo policial del Plan 3000, le ofrecieron dejarlo en libertad si pagaba 20.000 dólares.

Severich negoció y luego de prestarse dinero de familiares, por medio de llamadas, transfirió la mitad a la cuenta de la hermana del sargento Flores. La mujer confirmó esa transacción electrónica y en su declaración también reveló que no eran cinco, sino seis los policías involucrados, pues luego de sacar el dinero del banco, éstos se presentaron en su casa, donde junto a su hermano -presuntamente- se repartieron el dinero.

La mujer dijo ser inocente y negó conocer las actividades de su hermano. Pese a todo el tiempo transcurrido y las pruebas en el caso, los implicados continúan libres y trabajando con normalidad en esa ciudad.