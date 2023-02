La abogada del dirigente de Adepcoca, Evelyn Cossío, anunció que pedirá la cesación a la detención, para que Apaza pueda defenderse en libertad, debido a que por su estado de salud no puede volver al penal de Chonchocoro.

“Vamos a pedir que nos hagan conocer los informes documentados en cuanto al historial clínico y a efectos de hacer prevalecer esos aspectos en la audiencia de la cesación a la detención; vamos a solicitar una detención domiciliaria para el señor Apaza”, anunció la jurista.

Mencionó que el estado de salud del dirigente es delicado, por lo tanto, no debería volver a la cárcel, donde no se cuenta con un médico que pueda asistirlo, y la familia tampoco está en condiciones de pagar un médico particular.

“Esperemos que le den el derecho de una detención domiciliaria. César Apaza va a quedar prácticamente postrado en cama, no habrá ni una persona que por lo menos pueda acompañarlo en el centro penitenciario de Chonchocoro”, remarcó.