“La familia ya me ha confirmado que no es ni la letra ni la forma de escribir del Dr. Colodro”, enfatizó Jorge Valda, abogado de la familia Colodro.

La primera inconsistencia que notaron a primera vista los familiares del fallecido fue que la letra de la carta y la forma de expresarse no correspondían a Colodro.



La segunda inconsistencia está relacionada a la edad del interventor. En la misiva se escribe: “Creo haber cumplido con mis metas y anhelos en esta vida que me recibió por 64 años” cuando él tenía 63 años.

“No es la forma de escribir de mi padre, es lo primero que me han dicho, esa carta es patética en lo segundo, y lo tercero ‘mi padre no tenía 64, tenia 63’”, apuntó Valda.

Como tercera inconsistencia se observa que en esa nota solo se refiere a uno de sus hijos y no menciona a los demás. “Cuando habla de los elementos de la familia, la hermosa familia, dice mis hijos, y no menciona a unos, menciona solo a uno, no a los dos hijos con los cuales hoy (por ayer) nos hemos reunido”, observó Valda.

En una cuarta inconsistencia se observa que por más de 12 horas después de reportarse la muerte de Colodro no se informó de la existencia de ninguna carta a la familia, pese que estuvo pendiente en todo momento del caso. Pero lo más curioso que menciona el abogado de los allegados de Colodro es que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, accedió a la misiva antes que la Fiscalía.

La quinta inconsistencia es referente a la firma. Ayer, tras la difusión de la segunda plana de la misiva, se hizo notar que la supuesta firma atribuida a Colodro, que aparece en la “carta póstuma”, no es la misma con la que él rubricó un documento reciente y los billetes de cuando se desempeñó como gerente general a.i. del Banco Central de Bolivia, según una comparación de la rúbrica que realizó Red Uno.