IDIF revela que dirigente cocalero detenido tiene lesiones y le dieron cuatro días de impedimento

“Refiere que no presentó hemorragia no por boca, no por nariz. Refiere que no asistió a consulta médica por lesiones de este hecho”, según el documento.

La mañana de hoy, César Apaza fue aprehendido por efectivos de la policía por el caso de la toma violenta del mercado paralelo de la coca en Villa El Carmen. El representante del Comité de Autodefensa de Adepcoca fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El dirigente cocalero continúa a la espera de su audiencia cautelar. Es acusado por la presunta comisión de instigación pública a delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones leves, graves y gravísimas, robo agravado, entre otros.

En horas de la mañana, los familiares del detenido denunciaron que el dirigente sufrió torturas físicas al momento de su aprehensión por parte de la Policía.

Al respecto, el director departamental de la Felcc de La Paz, coronel Rolando Rojas, negó que Apaza haya sido sometido a tratos crueles y torturas durante su aprehensión.

“En ningún momento esta persona ha sido sujeta a ningún trato inhumano, degradante, mucho menos una tortura, como están señalando algunos familiares. De eso podemos dar fe”, aseguró Rojas.