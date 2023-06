El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero hace los esfuerzos significativos para lograrlo. Sin embargo, desciende a la “Lista de Observación del nivel 2”, según el Informe anual sobre Trata y Tráfico de Personas 2023.

De acuerdo al reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, estos esfuerzos del Gobierno incluyen la adopción de un nuevo Plan Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2021-2025, además de la sentencia a tres traficantes que habían estado en prisión preventiva desde 2016.

“Sin embargo, el Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Los funcionarios no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado tratantes y no informaron haber identificado o referido víctimas para que reciban atención. Por lo tanto, Bolivia descendió a la Lista de Observación del Nivel 2”, señala dicho informe.