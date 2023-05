Funcionarios del Ministerio de Gobierno, la Aduana Nacional de Bolivia y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) serán investigados por dar lugar a que el presidente Luis Arce dé como regalo un vehículo que estaba reportado como robado en Chile al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Como Gobierno ya se ha emitido un pronunciamiento, se están realizando las investigaciones, tanto en la Policía Boliviana (Diprove), el Ministerio de Gobierno y la Aduana Nacional y se tiene que actuar como corresponde a la normativa, es algo que no vamos a permitir”, afirmó Alcón al ser consultada sobre el tema. La viceministra evitó referirse a los funcionarios implicados y el origen del vehículo, sostuvo que serán datos que están bajo investigación y señaló que más adelante se informará sobre el tema.

Por otro lado, un funcionario del Ministerio de Presidencia, que pidió no ser identificado, explicó a este medio que “en el tema de donación” de bienes o dotación de diferentes insumos, “está cargo de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social. Es allí donde debieron verificar que ese auto no haya tenido un origen ilícito y que no haya tenido procesos pendientes sobre su propiedad. De allí parte la responsabilidad”, señaló la fuente.