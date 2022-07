Ivirgarzama: testigos desmienten al chofer detenido

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, reveló que otros testigos desmintieron la versión y cronología de hechos que había dado el chofer detenido, Limberth K.O., sobre su participación en el triple asesinato registrado en Ivirgarzama, el pasado 30 de junio.

Gonzales informó que el chofer, que en primera instancia fue tomado como “sobreviviente” del crimen, al momento de dar su declaración tuvo contradicciones. Con el fin de verificar la versión que proporcionó, se citó a otras personas, quienes desmintieron a Limbert K.O.

Según los datos, “no existe razonabilidad en la línea de tiempo” de las acciones que el chofer dijo haber realizado el 30 de junio, al contrario, se presume que él estuvo en contacto con las víctimas, como con los autores del asesinato, lo que motivó a su aprehensión y posterior encarcelamiento.

De forma general, Gonzales dijo que primero se tuvo como sospechosos del crimen a dos personas -entre ellas Agustín C., aprehendido el lunes por la noche- pero después se logró individualizar a otras tres personas. La fiscal, en contacto con los medios, no dio más datos del caso para no entorpecer las investigaciones sobre la ubicación de los otros sospechosos.

Carlos Callaú Rocha, de 33 años; Álex Aguirre Lince, de 31 años; y Darwin Antelo Chávez, de 27 años, fueron asesinados y sus cuerpos abandonados al interior del vehículo conducido por Limberth K.O.

En una foto que la Fiscalía investiga, se observa a una de las víctimas maniatada y con golpes en diferentes partes del cuerpo. El padre de Antelo denunció que a su hijo se le había quemado el rostro para borrar evidencias.