Jefe de Dircabi renuncia luego de foto con narco

Juan Manuel Pinto Zamora tomó la decisión ayer de renunciar a su cargo como director de Dircabi (Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados) de Santa Cruz, luego de que un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) revelara nexos entre Pinto con el narco peruano Pedro Pablo Quintana Zamora, jefe del clan Quintana-Zamora.

“Me he retirado porque no quiero empañar la gestión del Ministerio de Gobierno (a cargo de Eduardo del Castillo). Yo agradezco la oportunidad que me dio el ministro, pero no quiero perjudicar su trabajo”, sostuvo Pinto al diario El Deber.

Las investigaciones mostraron que Pedro Pablo Quintana Zamora era líder de la red internacional que recaló en Bolivia para transportar cargamentos de cocaína hasta Argentina y Brasil.

El presunto nexo entre el actual director de Dircabi Santa Cruz y el narco se reveló por medio de una fotografía hallada en un álbum secuestrado en uno de los domicilios de Quintana.

Se presume que la imagen fue tomada durante el festejo del cumpleaños y bautizo del primer año del hijo de Pedro Pablo Quintana Zamora. Según los informes de la Felcn, el niño nació el 20 de febrero de 2017, por lo que el cumpleaños se realizó el 20 de febrero de 2018.

El 31 de mayo del 2021, la Felcn a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló la desarticulación de la organización criminal manejada por Quintana Zamora, quien usaba una identidad falsa en Bolivia.

Del Castillo informó en esa oportunidad que se trataba de una de las operaciones más exitosas de la Felcn y un golpe al narcotráfico con el que se afectó más de 10 millones de dólares al tráfico de sustancias ilícitas.

Pinto señaló que trabajó en la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que conoció a mucha gente, por lo que justificó que tiene fotos con muchas personalidades.

Luego de que se conoció la foto, el fiscal general Juan Lanchipa dijo que investigarán a Pinto, que ayer renunció.