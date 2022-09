Jefe policial y sargento eran parte de una banda criminal

El mayor de Policía Julio C.J. y el sargento Lindolfo C. eran parte de una “banda criminal transnacional” en Bermejo, Tarija, grupo que la pasada semana atracó una casa de cambios en esa población. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer que se desarticuló esa organización delictiva y se aprehendió a los dos policías y a otras personas que eran parte del grupo.

“Un efectivo de la Policía Boliviana, que desempeñaba funciones en el municipio de Bermejo, sería uno de los autores intelectuales de esta organización criminal transnacional. Hablamos del mayor Julio C. J. Se ha logrado recolectar una serie de indicios con conversaciones con el sargento Lindolfo (C) y el señor Luis D.C., que serían parte de esta organización criminal”, aseguró el titular de Gobierno en conferencia de prensa.

El jefe policial aprehendido y sindicado como autor intelectual del hecho era Comandante Regional de la Policía de Bermejo. Se conoce que hace un mes se encontraba cumpliendo similares funciones en el municipio de Entre Ríos. La banda era conocida como “Los Botudos”.

El 21 de septiembre, medios de la región informaron que dos personas de sexo masculino, identificadas como Alexander C.L., alias Toto, y Luis D.C. atracaron a mano armada una casa de cambios en Bermejo. El negocio es de propiedad de Bismarck Silva, quien, según su testimonio, fue encañonado a plena luz del día para robarle el dinero que metieron en unas mochilas

En su intento por escapar a máxima velocidad, los atracadores que estaban a bordo de una motocicleta colisionaron contra un vehículo, ocasionando el fallecimiento de uno de ellos, Alexander C. L., alias Toto. Luis D. C., el otro cómplice, intentó fugarse, no obstante, fue interceptado por los policías para luego ser aprehendido. El mismo era de procedencia argentina, según el reporte oficial.