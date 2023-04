“Me llama mucho la atención que a esta señora Pacajes la hayan absuelto, pese a que es de conocimiento público que me ha sentenciado, ha sentenciado a una persona inocente. (...) Ella sabía que yo no había cometido ningún delito”, declaró Fernández en Unitel.

El médico manifestó que en su caso no se hizo justicia, puesto que las autoridades judiciales que “montaron” su caso están libres. Señaló que interpondrá un recurso en contra de la absolución de Pacajes.

“No he sido parte del proceso, no me notificaron, no me dijeron que está iniciando el juicio ni nada de eso. La anterior semana me llega una notificación para testificar, voy, testifico un viernes y me indican que en la tarde se va a dictar sentencia”, complementó.