Miguel A. de más de 20 años, quien fue secuestrado el sábado del local de sus padres, manifestó que durante su encierro los captores sólo le hablaban de matarlo. Comentó que lo liberaron en Bulo Bulo (Cochabamba), desde donde pidió ayuda para contactarse con sus progenitores.

“Sólo hablaban de matarme. ‘Te vamos a matar ahora’, me decían. Me patearon en la cabeza y en el cuerpo. (Los secuestradores) me botaron en Bulo Bulo durante la madrugada, como a las 4:00, me hicieron pasar ríos”, contó sobre cómo fue que lo liberaron sus captores, según la Red Uno.

En su relato también dijo que los captores lo llevaron al monte, donde en todo momento estaba vendado.

“Era un monte, un chaco, me tenían vendado desde el momento que me sacaron de mi casa, durante tres días estuve sin ver nada (...). Recién el día de hoy me retiraron la venda. Yo les pedía que me dejen hablar con mi mamá, para decirle que estoy bien, no me dejaban, sólo me golpeaban (...)”, contó Miguel.