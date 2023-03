“Se presentó sin abogados a la audiencia (virtual) de apelación que hoy debía realizarse en la Sala Penal Segunda (del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), recordemos que él cuenta con tres abogados no explicó cuál fue la razón de la inasistencia de los mismos. Por supuesto que nosotros hemos denunciado que esto se trata de una clara acción dilatoria del proceso”, informó a Página Siete el abogado de la parte denunciante, Néstor Gonzales Dávila.

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Freddy Choque, conocido como el “Chiru Chiru”, se presentó este viernes sin abogados a la audiencia de apelación de sus medidas cautelares, en el caso que se sigue en su contra por consorcio y extorsión. Aún ejerce su cargo y entre las resoluciones que firmó después de que se revelaron los audios que lo implican, está la excusa para ya no atender el proceso en el que se detectaron las irregularidades.

Página Siete trató de conocer la postura y las medidas que el Consejo de la Magistratura asumirá en este complejo caso que involucra a varios funcionarios judiciales designados esa instancia, sin embargo, como pasó en otros casos en los que se denuncia las actuaciones irregulares de magistrados y personal de apoyo, en los cuales no toma parte, la representante departamental en La Paz, Carmiñia Martínez, no atendió las consultas.

El diputado Cabezas, del ala evista, reveló el jueves que el juez del caso Senkata, Marco Antonio Amaru, lo llamó para pedirle una reunión e interceder por su colega “Chiru Chiru”.

“Ha habido un juez, que voy a revelar su nombre, el juez Amaru, que ha tomado contacto antes de ayer en la noche, mientras yo estaba en el minibús, me dice ‘diputado, yo quiero hablar con usted, el juez es revolucionario, es de izquierda’. Le escuchaba entrecortado, pero me dice una reunión para el día de ayer, extrañamente no ha venido”, afirmó Cabezas a Erbol.

Amaru, quien hizo campaña electoral en favor del MAS y del presidente Luis Arce, aparece en varias fotos con el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, y es la autoridad que se declaró competente para procesar a Jeanine Añez en el caso Senkata por la vía ordinaria. Al igual que sus colegas, tiene múltiples denuncias de actos de corrupción y en marzo de 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a Amaru como responsable de la liberación de delincuentes.

Meses después, Amaru salió de la cárcel y otro juez, (el exfiscal departamental), Edwin Blanco, cerró dos procesos que pesaban en su contra.