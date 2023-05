No obstante, esa instancia señala que para ello Roca debe presentar dos “garantes solventes” que cubran el monto de 70.000 bolivianos cada uno, “en caso de fuga de la imputada, a objeto de procurar su captura, para lo cual se concede el plazo de 24 horas”. En total se debe entregar 140.000 bolivianos.

Especifica que una vez cumplido ese plazo, Roca debe retornar el 6 de junio de 2023, para guardar detención domiciliaria, para lo cual deberá tramitar, nuevamente, su arraigo.

Al respecto, el abogado de Roca, Jorge Valda, indicó este jueves que ese tipo de medidas dispuestas por el juez son antihumanas y despiadadas, y que se incumple una acción de libertad, que sólo quiere resguardar la salud de la exministra.

“Este juez no sé de qué universidad ha salido, porque lo han estafado, no aprendió nada de derecho, eso se llama ser inhumano y despiadado, incumplir y desobedecer una acción de libertad, porque esta acción le dio un plazo de 24 para levantar las medidas sin más trámites burocráticos, en ella no dispone que se pida garantes que lleven 20.000 dólares, para que tenga la oportunidad de salvar la vida”, cuestionó Valda.