Juez modifica fallo y Soledad Chapetón no irá a la cárcel

La exalcaldesa del municipio de El Alto Soledad Chapetón no irá a la cárcel de Obrajes con detención preventiva, al menos no por el momento, tras un fallo judicial que determinó ayer cambiar la medida cautelar de 30 días de cárcel. No obstante, la actual administración municipal apeló la nueva determinación.

“Hubo mucha demora, pero ha sido revertida la decisión del juez, pero ha sido apelada por la Alcaldía. Ahora estamos a la espera de que se decida la fecha de audiencia; no obstante, tendré la posibilidad de estar con mi madre y mi hija”, señaló Chapetón. El 18 de octubre, la justicia dictó la detención preventiva de 30 días para la exautoridad en la cárcel de Obrajes, tras una denuncia penal instaurada por la actual alcaldesa, Eva Copa.

Optimista pese a apelación

Pese a la apelación que presentó la actual administración municipal, Chapetón es optimista de que se confirme la decisión judicial que se tomó ayer. “Estamos seguros de que la decisión será ratificada, porque hemos presentado todos los documentos en derecho, porque aguardamos defendernos en libertad”, precisó la exalcaldesa, quien deberá mantener detención domiciliaria.

Chapetón fue denunciada por Copa por un presunto desvió de recursos económicos del Sistema Único de Salud (SUS) durante la pandemia del covid-19. La exalcaldesa es procesada además por una supuesta irregularidad en la construcción de una obra.

La exalcaldesa y su defensa argumentaron en octubre que la exautoridad debe cuidar de su niña lactante, pero además de su madre, una persona de la tercera edad que está enferma.

La decisión de enviarla por 30 días a la cárcel provocó indignación en la población e incluso en el activista de Derechos Humanos en El Alto David Inca, que lamentó que la justicia no haya valorado la situación de la niña.

Chapetón debe guardar ahora detención domiciliaria, pero también debe firmar un cuaderno de asistencia de la Fiscalía, según informaron ayer.