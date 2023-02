El juez Enrique Cadena denegó la tarde de este sábado una acción de libertad presentada por la defensa del dirigente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, quien hace poco habría sufrido una embolia. El director del hospital de Clínicas participó en la audiencia para dar a conocer la situación médica del dirigente cocalero.

“Es suscrito Juez Décimo Quinto de Sentencia, con las facultades otorgadas por la Constitución Política del Estado, deniega la acción de libertad accionada por en representación de César Apaza”, determinó Cadena.

Antes de dar a conocer su decisión, observó que la defensa no presentó pruebas que demuestren los extremos denunciados para la acción. Afirmó que, por lo expuesto por el director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón, se conformó una junta médica que determinará el tratamiento que seguirá Apaza, pero que este no puede disponer donde será realizado. Se denunció que la abogada no podrá ser parte de este grupo.