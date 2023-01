Juez ordena anotación de bienes del alcalde de Tarija por caso puente millonario

Tras una audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Segundo Contra la Vida y Anticorrupción de la Capital de Tarija determinó la anotación preventiva de bienes del alcalde Johnny Torres Terz, por presuntas irregularidades en la construcción del puente 4 de Julio, más conocido como el caso puente millonario.

“Yo creo que la determinación no precisó temas elementales, porque la parte acusadora no realizó bien su trabajo, por ejemplo el Viceministerio de Transparencia dice que el alcalde no tiene domicilio, no sabemos dónde vive, porque en los documentos dice que su domicilio está en la avenida Miracastillo y en realidad es Castrillo ¿y quien hace esto? pues son los mismos policías que escriben mal al momento de tomar las declaraciones», mencionó el alcalde tarijeño.

Según la disposición judicial, la anotación preventiva de bienes de la autoridad edil debe ser equivalente por un valor de 300 mil bolivianos.