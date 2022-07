Juristas independientes presentan propuesta de reforma sobre tres bases

En la exposición de motivos, los juristas señalan que en Bolivia no existe una correcta y verdadera administración de justicia, ya que no es un servicio público de calidad y la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a ella.

“En su mayoría carece de autoridades y funcionarios idóneos; sus miembros demuestran frecuentemente ausencia de ética, capacitación y experiencia; al tiempo de mostrarse subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que imposibilita imparcialidad y probidad en sus actos”, señala una parte del documento.

Mencionan que la crisis del sistema judicial fue una de las mayores preocupaciones de la población para tratarse en la Asamblea Constituyente de 2006; sin embargo, a más de 13 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado y casi 11 después de la primera elección de autoridades judiciales por voto popular, es un hecho que en Bolivia no se produjeron cambios, y que la crisis continúa y empeoró a niveles intolerables.

En julio de 2021, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) entregó un extenso Informe sobre la crisis que el país sufrió el último cuatrimestre de 2019, donde advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia.