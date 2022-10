Justicia absuelve al exjefe de registros de la DGAC enjuiciado por la tragedia de LaMia

“Yo he sido procesado durante seis años y he estado casi un año detenido”, fueron las primeras declaraciones de Vargas Villegas tras conocer la sentencia a su favor.

Dijo que a lo largo del juicio demostró su inocencia con todas las pruebas. Remarcó que las personas que están seguras de su inocencia no se dan a la fuga, sino se presentan ante la justicia, como lo hizo.

“Yo nunca he ejercido el cargo de director ejecutivo de la DGAC, yo era encargado del área de registros, entonces yo en ningún momento he firmado el permiso de operación de esa empresa (LaMia), es más ni siquiera he procesado la licencia de operaciones de explotador aéreo que se denomina la AOC, no he firmado ninguna autorización de salid o de ingreso de vuelo porque no era mi área”, explicó.