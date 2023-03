Durante la audiencia, la exmandataria cuestionó a la autoridad judiciales por actuar en este caso a pedido de la Fiscalía, Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno.

“Es curioso, señor Juez, que hoy me encuentre ante su Juzgado Primero contra la Violencia hacia la Mujer, y para rematar en el Día Internacional de la Mujer, no le parece? A pocos días estaría cumpliendo 2 años de la execrable máxima medida cautelar contra una mujer inocente: la privación de libertad”, indicó Añez en la audiencia.

La exmandataria detalló que lleva 712 día recluida por el supuesto golpe de Estado, en medio de una serie de vulneraciones de derechos desde el momento de su aprehensión, el 13 de marzo de 2021.

Reiteró que, de acuerdo a las normas, le corresponde ser juzgada en un juicio de responsabilidades donde se garantice el debido proceso, y no así un juicio ordinario en contra de una exmandataria.

“No corresponde otra resolución que devolverme mi derecho a defenderme en libertad y en un juicio de responsabilidades, un juicio de responsabilidades que se me niega y me obligan a estar en esta audiencia nula, donde yo no lo reconozco para juzgarme y, curiosamente, solo usted, en este momento, lo único que puede hacer es evitar más violencia contra una mujer expresidenta”, finalizó Añez.

Sin embargo, la autoridad judicial dispuso la ampliar la reclusión preventiva de Añez por el lapso de tres meses, mientras prosiguen los actos investigativos del Ministerio Público.