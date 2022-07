Justicia define 180 días de prisión preventiva para el tercer imputado en el caso Las Londras

Además, según publica El Deber, se consideró el riesgo de fuga, pues el acusado no se presentó cuando fue citado con mandamiento de aprehensión, ni cuando se realizó la reconstrucción de los hechos. Se consideró también que Rivadeneira puede obstaculizar el proceso judicial, ya que no cuenta con un trabajo y no tiene un domicilio conocido.

El acusado responsabilizó a los medios de comunicación por la violencia ejercida en Las Londras y alegó que estos “defienden los intereses de la empresa”.

Rivadeneira también fue identificado durante los avasallamientos registrados la mañana de este sábado en la subcentral Pailitas, la misma zona de Las Londras.