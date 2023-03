“El juez directamente va a emitir la resolución que corresponda para definir la situación jurídica de ambos”, señaló Feraudi, reiterando que los aprehendidos no fueron imputados por ningún delito.

La fiscal aseguró que se dio inicio a la investigación del caso, pero no se encontraron elementos suficientes para imputar a los dos involucrados, por lo que se dejó en manos de la autoridad judicial correspondiente la decisión de liberar o procesar a ambos detenidos.

Ayer, los dos profesores fueron aprehendidos porque presuntamente utilizaban petardos para disparar en contra los efectivos policiales. Además, un vehículo de propiedad de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) fue intervenido y secuestrado debido a que en cuyo interior se encontró una cantidad “considerable” de explosivos (petardos), según el Gobierno.

Sin embargo, la dirigencia del Magisterio Urbano lamentó que el ministro hable del uso de explosivos en las movilizaciones de los maestros, cuando son petardos los que se utilizan para protestar. Se recordó que Del Castillo llegó al cargo gracias al uso de los petardos.

“Los petardos no son explosivos como dice el ministro de Gobierno. Los petardos son históricamente el único juego artificial que hace ruido para ayudarnos y hacernos escuchar con nuestras demandas, pero no son explosivos. Me molesta que el ministro de Gobierno satanice el uso de petardos, cuando él por usar petardos ha llegado a ser ministro de Gobierno”, señaló el dirigente del Magisterio Urbano Nacional, Patricio Molina.

Remarcó que los petardos y la voz de protesta son los únicos mecanismos que se tiene para hacer oír la voz de los movilizados.

El dirigente la metnò las incongruencias del Gobierno y exigió la liberación de los dos maestros que fueron detenidos por transportar petardos en un vehículo.

Recordó que anteriores ocasiones marcharon mineros haciendo estallar dinamitas, pero no se detuvo a ninguno en esos momentos.

“Entonces ¿qué hay acá? ¿Unos somos ciudadanos que tienen derechos y otros no?”, cuestionó el dirigente.

Los maestros se movilizaron en horas de la mañana y tarde de este jueves exigiendo la atención a sus demandas, entre ellos piden mayor presupuesto para educación y rechazan la nueva malla curricular. Mientras los movilizados protestan en las calles, el ministro de Educación, Edgar Pary dialoga con los representantes de los maestros.