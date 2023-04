El juez anticorrupción Helmer Laura ordenó seis meses de detención preventiva para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, procesado por los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz, entre octubre y noviembre del 2022 en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.

“Que se respete cuando se habla de Santa Cruz, porque un millón y medio no son mis empleados, un millón y medio es el pueblo cruceño que fue a tomar decisiones, y a pesar de que yo no hice las preguntas, no fui yo quien organizó el cabildo”, señaló Camacho en su audiencia virtual.

Es la segunda medida cautelar emitida contra la autoridad. La primera fue por el caso Golpe I, en la que recientemente el mismo juez le amplió cuatro meses más de reclusión. Esta tarde, Camacho volverá estar frente a un juez por el caso decretazo, donde también se pide su reclusión preventiva por otros seis meses.

“Lo hace este juez, que para mí es un prevaricador, con la intención de mantenerlo detenido preventivo al gobernador, en una audiencia viciada de nulidad y no puede existir ningún riesgo procesal, porque el gobernador se encuentra con detención preventiva en Chonchocoro”, señaló Cristopher Balcazar, abogado del gobernador.