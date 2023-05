En la audiencia, Camacho pidió que no jueguen con su salud y explicó que su enfermedad no tiene cura y es degenerativa.

“Yo lo único que pido es que no jueguen con mi salud. Yo estoy acá pasando una situación por mis principios, pero no he venido a morirme y esta enfermedad es degenerativa, comienzan los dolores y atacan los órganos. No es una enfermedad común y no tiene cura”, manifestó la autoridad en su audiencia virtual, esta jornada.

Dijo que lo único que le mantiene con vida es que se le aplique un suero de inmunoglobulina cada 21 días o cuando presente síntomas, cada 15 días. “El abuso que están haciendo que sea con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme”, reiteró.

En tanto, la presidenta de Sala aseguró que no se lesiona el derecho a la defensa y a la vida del gobernador, por lo tanto, la presencia en las audiencias virtuales dentro del penal es legal, rechazando de la misma manera que se le haya negado el suministro de medicamento.

El gobernador Camacho padece el síndrome de Churg-Strauss, por lo que requiere que cada 21 días (como máximo) se le administre inmunoglobulina, suero que tiene un costo de 17.000 bolivianos y que debe cumplir con la cadena de frío y otros protocolos sanitarios, según la defensa.