El Juzgado Décimo de Sentencia en lo Penal rechazó la acción de libertad en favor al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, durante una audiencia virtual efectuada la tarde de este viernes. La autoridad departamental seguirá detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro por el caso golpe de Estado I.

“(Se resuelve): Denegar la tutela impetrada respecto a la lesión de los derechos al debido proceso, la libertad física y de seguridad jurídica y a la vida con la aclaración que no se hizo un análisis de fondo sobre la cuestión planteada ante la observancia ante el criterio que rige esta acción de libertad y que me he permitido desarrollar de manera fundamentada dentro de la presente resolución”, señala la resolución judicial dictada la tarde de este viernes.