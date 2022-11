En una carta enviada el 21 de marzo de este año al Consejo de la Magistratura, el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales pidió que se fiscalice el caso de López. La misiva fue remitida cuando el consejero que destacó por unos audios que lo vinculan al MAS, Marvin Molina, presidía la Magistratura. Sin embargo, ninguna de las dos instancias estatales hizo algo al respecto.

La carta fue enviada a la encargada del Consejo de la Magistratura en Potosí, Betzabé Saavedra Estrada, y fue recibida el 25 de marzo de este año. En la misiva pone como antecedente que el Ministerio de Justicia “asumió conocimiento de su nota por la cual el señor Juan Flavio Velásquez denuncia ‘dilación dentro del proceso penal (...) contra Remberto Elías López Llanos por el delito de incumplimiento de deberes’ (...) refiriendo que el Tribunal de Sentencia de Villazón del departamento de Potosí emitió Sentencia Condenatoria N. º 10/2019 el 31 de diciembre, la cual en su parte resolutiva declaró a Remberto López culpable y autor de la comisión del delito de incumplimiento de deberes”, sentenciándolo a cumplir tres años privación de libertad.

La carta de la cartera de Justicia a la Magistratura también destaca que esa sentencia no se ejecutó y el proceso judicial no concluyó, “siendo que la apelación por el imputado –en este caso, por Remberto López– no fue resuelta aún”.

“Por cuanto ante los antecedentes expuestos impetra que las instancias correspondientes realicen el seguimiento de la causa aludida, evidenciando posible retardación de justicia”, dice la nota. Además de lo citado, la carta que fue firmada por el viceministro de Justicia, César Siles, pide, tomando en cuenta las atribuciones del Consejo de la Magistratura, “efectuar las tareas concretas para el inicio de acciones de Control y Fiscalización, conforme a normativa legal vigente” y termina pidiendo: “Ruego informar con celeridad a este despacho las decisiones asumidas en el presente caso”.

Sin embargo, en los ocho meses posteriores, hasta fines de octubre de este año, el Consejo de la Magistratura no informó de ningún proceso de fiscalización al caso del vocal López, quien hasta fines de octubre ocupó el cargo de Presidente del TDJ de Potosí hasta que llegó la denuncia a Página Siete de que ejercía el cargo con una sentencia penal encima. López renunció a la Presidencia, pero continúa como vocal del TDJ Potosí.

Página Siete acudió al viceministro Siles para consultarle: ¿Por qué, si el Ministerio de Justicia ya conocía que el TDJ de Potosí era presidida por un vocal con sentencia penal, no insistió al Consejo de la Magistratura que tome cartas en el asunto?

La autoridad, a través de mensajes de WhatsApp, sólo respondió que este medio debía acudir al comunicador del Ministerio de Justicia porque “es la línea de comunicación del ministro (Iván Lima)”. De forma antelada, este medio buscó al servidor público responsable de comunicación para hacerle la solicitud, pero el funcionario leyó los mensajes y no respondió ni sí ni no.

Hay “encubrimiento”

El diputado potosino por Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Tórrez afirmó que Juan Flavio Velásquez, el denunciante que ganó el proceso contra López, acudió a todas las instancias judiciales y gubernamentales sin resultado alguno, lo que muestra que “existe una especie de encubrimiento a algunos funcionarios del Órgano Judicial”, porque, cuando se trata de procesar a otras personas ajenas a favores políticos, se activan los procesos, al instante.

“El Ministro de Justicia ya tenía conocimiento, pero le pasa al Consejo de la Magistratura y, desde ese mes a la fecha, el Consejo de la Magistratura tampoco ha hecho su trabajo. Aquí existe incumplimiento de deberes por parte de las máximas autoridades porque, recién cuando nosotros insistimos, ellos se molestan y nos dicen que (el caso) recién ha pasado al Tribunal, vamos al Tribunal de Justicia y nos dicen que no están con personal..., o sea, tenemos una administración de justicia tan burocrática que realmente asusta”, protestó Tórrez.

Después de que Página Siete publicó que el vocal López ejercía como presidente del TDJ de Potosí teniendo una sentencia penal de tres años, la autoridad renunció a su cargo, pero mediante su abogado, Sergio Iporre, negó que haya incurrido en ese delito, por lo que la condena fue apelada y esperan el fallo de una sala penal.

No obstante, esa apelación fue presentada inmediatamente conocida la sentencia, es decir, en 2019, pero después de más de tres años, no se conoce el fallo del TDJ de Potosí, que era presidido justamente por López.

Nuevo Presidente

Desde el 1 de noviembre, el vocal Jaime Choquevillque asumió como presidente del TDJ y se comprometió a “cambiar la imagen” de los vocales, jueces y funcionarios de la entidad que representa a la justicia potosina.

“Estoy asumiendo este reto en beneficio de la institución siempre en el propósito de cambiar la imagen de la justicia a nivel nacional, que está un tanto deteriorada. Es momento que con el apoyo de todos los servidores judiciales tratemos de cambiar esta imagen tanto en el centro de los vocales, jueces y personal de apoyo”, dijo la autoridad judicial. Choquevillque hizo énfasis en mejorar el trabajo administrativo del TDJ potosino.