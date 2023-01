La jurista Jessica Echeverría intentó ser una de las participantes de la audiencia virtual, pero no le permitieron desde el juzgado que vio el caso.

“¿Tanto temor tienen a una mujer? Ni siquiera me dejan ingresar a la audiencia virtual. Lo tenían todo oleado y sacramentado, las cortinas de humo son aprovechadas por los delincuentes y sus cómplices para salirse con la suya. El triple asesinato de dos policías y un voluntario del GACIP muestra cuán impunes se sienten los narcotraficantes”, escribió Echeverría en sus redes sociales.

Asimismo dijo que la muerte de tres seres humanos está siendo utilizada por abogados, fiscales, jueces, policías y funcionarios públicos de manera “inescrupulosa, para obtener dinero”.

“Si el Gobierno calla y no denuncia a los jueces prevaricadores es por algo, si la Policía no investiga el robo de la motocicleta que fue usada por uno de los sicarios es por algo, si la Policía no captura a Edgar Dorado alias el jefe ni a Tibaduiza es por algo. Si los del Régimen Penitenciario, que salen todos los días en televisión dando notas desde Chonchocoro, están callados con este tema es por algo. Entre gallos y medianoche movieron todo en La Paz con el exfiscal. Esta es la clase de justicia que tenemos en Bolivia”, lamentó la abogada.