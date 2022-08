La ASFI no atiende la denuncia de millonario fraude financiero

El director general interino de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó a Página Siete que la entidad no se pronunciará sobre las denuncias de estafa y delitos financieros que se tramitan desde hace nueve años contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Buen Samaritano. En una nota dirigida a este medio, señaló que esa cooperativa no cumplió con los requisitos para obtener su licencia de funcionamiento, lo que la deja fuera de su fiscalización.

“Por los antecedentes expuestos, la Cooperativa El Buen Samaritano no llegó a completar su adecuación al ámbito de supervisión y no logró obtener Licencia de Funcionamiento otorgada por ASFI; por tanto, no llegó a constituirse en una entidad financiera supervisada por esta Autoridad de Supervisión”, informó Yujra ante las consultas.

Página Siete consultó a la ASFI sobre si asumió medidas por la campaña publicitaria que la Cooperativa El Buen Samaritano realizó sin su autorización en 2008, hecho que dio lugar a captación de 45.000 ahorristas hasta 2014. Ese año se conoció que la entidad ya no tenía fondos para devolver el capital depositado ni los pagos de interés que se había comprometido.

Un hecho que revela la gravedad del tema de la publicidad es que, en 2009, según la propia ASFI, la cooperativa ya reportó una pérdida de 32 millones de dólares, pese a lo cual se le concedió el “Certificado de Adecuación”. Ese documento le autorizó a seguir trabajando, mientras lograba la Licencia de Funcionamiento.

Hasta 2015 las pérdidas se incrementaron a 91,3 millones de dólares y fue recién en 2017 cuando se ejecutó la revocatoria del “Certificado de Adecuación” de El Buen Samaritano.

Boris Borda, actual gerente general de la cooperativa, que está en proceso de liquidación, afirmó que fue la ASFI la que impuso como medida el cierre de la cooperativa, pese a que el Consejo Administrativo pedía que se le permita continuar trabajando.

Como principal responsable de la “quiebra” de la entidad se apunta a Hoggier Hurtado, expresidente de ese Consejo, y a los directivos que acompañaron su gestión desde el año 2005, junto con los gerentes generales.

En el proceso penal por estafa, asociación delictuosa y delitos financieros, que sigue a Hurtado y todos los involucrados uno de los ahorristas afectados, se cuestionan las razones por las que la ASFI no fiscalizó la legalidad de las propiedades que se dieron como garantíande millonarios préstamos que El Buen Samaritano hizo a supuestas firmas “fachada”, creadas y administradas por el grupo de socios con los que Hurtado y sus hijos trabajaron.

Aunque los socios y víctimas de la estafa relataron que fueron discriminados y que se les escondía información en las asambleas que se realizaron luego de conocer el fraude, la ASFI considera que los responsables de El Buen Samaritano aprobaron un plan de liquidación y que la devolución de su dinero está sujeto a ese proceso. Reitera que no tiene poder de fiscalización sobre la cuestionada cooperativa.