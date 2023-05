Según la explicación del fiscal, Cortez no presentó ningún documento, video o capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con el exministro Santos y los otros implicados. Sin embargo, la mujer volvió a señalar que por orden de Santos, ella operó como “negociadora” para el cobro de coimas a representantes de las empresas que se adjudicaron contratos en el MMAyA.

Sobre el pedido de protección, Alave explicó que la Fiscalía debe analizar varios factores antes de tomar una determinación. “Primero, tiene que ser investigada, remitida ante la Fiscalía y el órgano judicial para aplicar medidas (de protección), no solo porque ella lo pida se le dará esa posibilidad, existen formalidades que se deben cumplir”, afirmó Alave.

“Se amplió la denuncia (contra Claudia Cortez) y se ha solicitado la alerta migratoria para poder traerla (a La Paz)”, informó Alave. Explicó que la declaración se la hizo vía cooperación con sus pares de Santa Cruz, donde ella reside, aclaró que no existe una orden de aprehensión en su contra y que será convocada más adelante.

Aunque no precisó los nombres, Alave informó que se secuestraron los celulares de dos de los imputados y serán sometidos a pericias informáticas. De la misma forma, se anunció ampliar la investigación contra las empresas que se adjudicaron los contratos, una vez que se las identifique de manera formal.

Cortez fue la persona que reveló, primero de forma anónima en medios de comunicación, cómo se conformó entorno a Santos un “equipo de trabajo” de al menos 10 personas, encargadas de manejar el dinero de las coimas, con el que se adquirieron varios vehículos y 30 propiedades en Tarija y Pando, entre terrenos, casas, estancias para la cría de ganado, además de la instalación de un frigorífico.

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro”, relató Cortez al portal Rimay Pampa.