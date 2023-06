La familia de Carlos Colodro, exinterventor del Banco Fassil, anunció que se retiró de la investigación que la Fiscalía continúa en relación al presunto suicidio del funcionario. En tanto, expertos ponen en duda la versión que dio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por considerar que hubo injerencia política y que hay varios elementos que no fueron esclarecidos, como la ausencia del registro de una cámara.

“Como familia, hemos decidido dejar de participar en las investigaciones”, declaró Carla Colodro, hija del exinterventor, a los medios, a los que aclaró que eso no significa “que no pensemos en retomar el proceso. Es todo lo que puedo decirles, les agradezco el respeto por la memoria de mi padre y mi posición como hija”.

Jorge Valda, abogado de la familia, interpretó que los hijos de Colodro tomaron la determinación de no participar en las indagaciones del Ministerio Público porque “se los ha excluido, no los notificaron con nada y saben que la carta que ha presentado el Ministerio de Gobierno no fue escrita por su padre”.