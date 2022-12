La División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dio cuatro pautas para las personas que utilizan plataformas digitales para realizar sus compras en estas fiestas de fin de año. El objetivo es que cuiden su dinero, hagan una compra segura y eviten ser víctimas de estafas y robos.

Entre las recomendaciones están: no hacer caso de las promociones sospechosas; no hacer depósitos de dinero antes de la entrega del producto; no enviar documentación personal a extraños; y estar alerta a ciertos códigos que usan los comercializadores de sustancias controladas.

“En las plataformas digitales, como el Marketplace de Facebook, están ofreciendo diferentes productos como accesorios tecnológicos y electrodomésticos de dudosa procedencia”, afirmó a Página Siete el director de la División de Cibercrimen, capitán Diego Aguilera.

La primera recomendación que dio el oficial fue no hacer caso de las promociones sospechosas de productos cuando éstos están a mitad de precio o incluso se ofrecen a crédito.

La segunda recomendación a los cibercompradores es que no realicen depósitos de dinero antes de que tengan el producto en sus manos. “Si van a comprar algún producto, que primero se cercioren, vean el producto y recién hagan el pago. Se ha visto que utilizan la aplicación Tigo Money para hacer depósitos y para estafar”, dijo Aguilera.

“También les recomendamos que no manden sus documentos personales porque los pueden mal utilizar, pueden abrir cuentas”, agregó el funcionario policial como tercera pauta. Los datos personales que están en los documentos pueden ser usados para actividades ilegales.

La cuarta pauta en las compras digitales es que las personas deban estar atentas a los códigos que se utilizan en el comercio digital. Por ejemplo: el 420.

“Es la comercialización de marihuana. Le ponen a los objetos el 420. Alertamos a la ciudadanía que cualquier producto que tenga ese código significa la venta de marihuana. Este es un código que usan los delincuentes para comercializar ese producto”, dijo Aguilera.

Según el oficial, una de las plataformas más empleadas para el comercio digital es el Marketplace de Facebook, donde existe una oferta y demanda de una variedad infinita de productos, pero es también una ventana para posibles estafas.

Por ejemplo, una de las formas de estafa que se emplea en Marketplace es la de adopción de mascotas de raza que ofrecen a las personas. Después de captar la atención de las personas, el supuesto vendedor indaga de qué departamento es la persona interesada, así cambian de región para decir que enviará la mascota, pero que cuando se mandaba el animal, éste tenía algún tipo de droga. “Hacen esto para extorsionar a las personas”, alertó Aguilera.

Para comprar, no sólo las personas utilizan el Facebook, también usan el Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Twitter y Telegram.

Si una persona es víctima de una estafa en una compra digital, el capitán Aguilera recomienda presentar la denuncia para que la Policía investigue, pero también la indagación se activa cuando la División de Cibercrimen detecta hechos ilícitos mediante el ciberpatrullaje.

“Hay dos formas: si la víctima ha sido afectada, vamos a necesitar sus números de cuentas, perfiles y links por los cuales ha sido captada. Pero también hacemos el ciberpatrullaje y la ciberinteligencia a través de los cuales hemos aprehendido a varias personas. Tenemos muchos casos en los que, mediante el ciberpatrullaje, hemos detectado delitos en el internet”, afirmó Aguilera.