La Procuraduría se suma a denuncia y pide detener a Nina

La Procuraduría General del Estado se sumó a la denuncia en el caso de coimas para la construcción de la doble vía Sucre–Yamparáez, señala como el principal responsable de las presuntas irregularidades al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, y solicita que la Fiscalía lo detenga, como lo hizo con el gerente regional de Chuquisaca, Hernán Palacios.

“De acuerdo al criterio que nosotros tenemos, conocedores de todo el proceso, se lo pueda aprehender (a Henry Nina) conforme determina el artículo 226 (del Código de Procedimiento Penal), solicitar la medida cautelar como lo han hecho ahora con el gerente de ABC Chuquisaca”, declaró ayer a Correo del Sur el representante de la Procuraduría Departamental en Chuquisaca, Rolando Cruz.

El funcionario agregó que lo más probable es que el lunes, cuando la Fiscalía tome la segunda declaración informativa a Nina, “va a tomar la decisión que corresponde”.

“El señor Henry Nina tiene que responder a la justicia, pero ya no en calidad de testigo, tiene que responder en calidad de denunciado. Tenemos nosotros el convencimiento que él tiene mucho que ver en este acto de corrupción vergonzoso para todo el país”, insistió.

Contradicciones

Mientras el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó ayer a los periodistas que Nina “ya ha sido citado, se va a recibir su declaración la próxima semana”, además que sería su primera declaración informativa en este caso, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, indicó que el presidente de la ABC no fue convocado a declarar y que su presencia será analizada por la comisión de fiscales que lleva el caso.

“(Henry) Nina no volverá a declarar, no está convocado para el lunes 26 de septiembre. La comisión de fiscales va a esperar, primero la apertura de evidencias, la documentación que se ha secuestrado en ABC La Paz y en ABC Sucre, además, se escucharán las declaraciones de los miembros de la comisión y a partir de todos esos elementos los fiscales a cargo verán si vuelven a citar o no a Nina”, declaró a Página Siete. Atribuyó las declaraciones del fiscal Juan Lanchipa a un “lapsus”.

En su primera declaración informativa, Nina deslindó responsabilidades y apuntó a Palacios, quien ayer fue enviado a la cárcel por seis meses.