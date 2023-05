El abogado Jorge Valda reapareció la noche de este lunes y denunció que recibió amenazas contra su integridad en horas de la mañana. El jurista es parte de la defensa de la familia del interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, quien murió presuntamente tras caer del piso 15 del edificio ubicado en la avenida San Martín, la noche del 27 mayo en Santa Cruz.

Valda salió ante los medios de comunicación en horas de la noche, luego de que no se supo nada de él en la presente jornada.

“La última llamada que recibí decía: ‘Vos sos el próximo’. No es la primera amenaza que uno recibe. Hoy (ocurrió eso), la última llamada que contesté esta mañana fue esa y no es la primera vez que uno recibe amenazas”, denunció el jurista.

También puede leer:

Aparece la segunda parte de la carta atribuida a Colodro en la que se despide de su familia

“Creo que todos en este momento estamos en una situación de alta inseguridad”, acotó.

Sospecha que lo llamaron de un número que fue activado ayer. Calificó esa acción como aquellas “voces” que lo atacan para frenar su trabajo en el caso Colodro.

Anunció que estas amenazas no frenarán su labor de investigación ni su ejercicio en la abogacía.

Consultado si denunciará esta situación, Valda respondió que el Ministerio Público no es el escenario para poner la demanda porque no llegaría a nada. Recordó que en el pasado hizo denuncias contra la Fiscalía por no cumplir con su labor investigativa.

La denuncia se registra en medio de las investigaciones de la muerte de Colodro, de quien su cuerpo fuera hallado el sábado en plena vía pública en Santa Cruz. Se presume que cayó del piso 15 del edificio Ambassador, donde está una de las oficinas de la ex Banco Fassil, aunque las circunstancias del hecho aún deben ser esclarecidas.