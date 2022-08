Legisladores piden investigar a Del Castillo por el caso Nallar

Legisladores del MAS y oposición piden que la Fiscalía investigue al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al excomandante de la Policía Jhonny Aguilera luego de que se informara que el mayor Álvaro Muñoz supuestamente los llamó para advertirles que “contaría todo” en torno al caso de Misael Nallar, principal implicado en el asesinato de tres policías.

El oficialista Ramiro Venegas anunció que solicitará un informe escrito, su colega Juanito Angulo dijo que se debe indagar “porque no se va a encubrir a nadie”. En tanto la oposición pidió investigar a todo el entorno en el caso Nallar, no sólo a Del Castillo y Muñoz.

Sin embargo, anoche se conoció una carta dirigida al Comando de la Policía en la que Muñoz niega haber realizado dichas llamadas.

“El ministro de Gobierno está encubriendo a malos policías. Tomé conocimiento de esas declaraciones y voy a solicitar un informe escrito y si no cumple, vamos a exigir que (Del Castillo) aclare públicamente lo que pasó. Por supuesto que debe ir a declarar a la Fiscalía”, afirmó Venegas.

Aseguró que ya son varios los casos en los que el ministro no se pronuncia sobre hechos de corrupción que involucran a policías. “No dice nada de los narcoaudios (revelados por Evo Morales), también acusó a un diputado del MAS de los Yungas, presentó la denuncia ante la Fiscalía y no hizo nada más, no quiere dar información sobre ese tema y lo tiene que hacer porque daña la imagen del partido”, sostuvo Venegas.

Muñoz fue imputado como cómplice de la ejecución de tres policías en el municipio cruceño de Porongo el 21 de junio. Luego de permanecer prófugo por un día, Nallar, el supuesto autor intelectual del hecho, se entregó a la Policía.

Muñoz, exayudante de órdenes del general Aguilera, fue el encargado de recoger a Nallar de un surtidor, en el sector los Troncos, guiado por las instrucciones de un informante “anónimo”. En ese momento, el mayor era jefe departamental del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE).

En su declaración ante la Fiscalía, Muñoz reveló que el informante era otro policía, el capitán Rubén Aparicio, y que dar esa información ponía en riesgo su vida y la de su familia, además de que en su momento dio parte de la identidad de Aparicio a todos sus superiores.

Pero el hecho más relevante fue que luego de la declaración, supuestamente ante fiscales e investigadores, “sacó su celular, llamó al ministro de Gobierno, al excomandante Aguilera, a otros altos jefes policiales. Les dijo: Si me mandan a la cárcel, verán, contaré todo, tienen que hacer algo, porque si piso la cárcel me van a conocer”, reportó El Deber.

Anoche se difundió una carta atribuida a Muñoz y dirigida al general Orlando Ponce, comandante de la Policía, en la que niega haber realizado esas llamadas y pide que se deje de especular con esa versión. “Pido a los medios de comunicación no ingresar en especulaciones al respecto”, cita la nota.

“Lo que se tiene que hacer de una vez por todas es encarcelar a este mayor Muñoz y al mismo tiempo investigar de qué manera están implicados en este caso el ministro de Gobierno y el excomandante de la Policía”, señaló el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga.

El diputado de Creemos Walthy Egüez también señaló que Del Castillo debe dar una explicación al país sobre las amenazas que hizo el mayor Muñoz.

Desde el MAS, Angulo insistió que se debe investigar “caiga quien caiga (...) Muñoz tiene que aclarar, no se va a encubrir nada”.

Pero para Venegas la Fiscalía General protege a Del Castillo, debido a que él presentó otra denuncia contra el ministro, por corrupción en la Anapol pero la investigación no avanza. Señaló la “falta de transparencia” en la gestión de Del Castillo y afirma que hace campaña de su imagen personal.