Lima anuncia proceso contra jueces que favorecieron a Nallar; defensa denuncia que presentó pruebas falsas

El ministro de justicia, Iván Lima, anunció que se iniciará un proceso penal contra el juez que ordenó el traslado de Misael Nallar del penal de Chonchocoro, en La Paz, a Palmasola, en Santa Cruz, al considerar que era una forma de beneficiarlo.

De forma paralela, la defensa de los familiares de los uniformados asesinados en la población de Porongo denunció que los abogados del presunto autor principal de ese crimen presentaron pruebas falsas para ser favorecido con el traslado.

“Esto no se permitirá, vamos a tomar todas las medidas, vamos a iniciar las acciones no solamente por los malos administradores de justicia que están torciendo el derecho, sino contra los abogados que se prestan a estas situaciones irregulares que no son tolerables en un sistema democrático”, señaló el ministro Lima.

Dijo que ve con profunda preocupación que, en casos de narcotráfico se le dé un mal uso en las armas jurídicas, para asumir la defensa de los imputados. Por ejemplo, que se haya llegado a contratar a familiares de los vocales con sumas de dinero “desmesuradas” solo para permitir una acción de libertad en el caso de Nallar.