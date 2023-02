En su criterio, algunos políticos quieren “impunidad”, pese a que hay un procedimiento que se tiene que cumplir, y si alguien no hizo ningún mal, pues, debe dirigirse y someter al proceso que tiene en su contra y asumir defensa, sin victimizarse.

“De ninguna manera (se trata de persecución política), la situación de impunidad que quieren algunos actores políticos implica que no exista un proceso. Creo que el debido proceso marca una regla muy clara, quien no tiene ningún problema ni preocupación porque ha hecho bien las cosas, tampoco tiene problemas en victimizarse ni permitir que se distorsione la democracia”, respondió el ministro ante la consulta sobre si se trata de alguna persecución política, según Gigavisión.

La autoridad comentó que el presidente Luis Arce, antes de ser elegido como mandatario, arribó al país después de un viaje por salud y se defendió, y acudió a declarar ante el Ministerio Público.

“Recuerdo que el Presidente (Arce) llegando del avión lo notificaron y vino acá a la Fiscalía a rendir cuentas, sin alegar persecución política (...). Cuando los políticos no quieren dar cuentas, están buscando impunidad, están pensando que son una clase privilegiada y que por ser hijo de alguien no tienen por qué ser investigado, eso no es admisible en una democracia”, aseveró Lima.

La Fiscalía, a través de un requerimiento al Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), pidió a 32 entidades informes sobre las actividades de Carolina Ribera. Entre los requerimientos, el Ministerio Público solicita rastrear el registro de llamadas, viajes, inmuebles y, además, pide congelar sus cuentas bancarias.